Acteur Sam Elliott biedt excuses aan voor ‘homofobe’ opmerkingen

Sam Elliott heeft tijdens het Deadline Contenders TV-evenement zijn welgemeende excuses aangeboden voor het commentaar dat hij eerder had op de Oscarwinnende film The Power Of The Dog . De 77-jarige acteur erkende dat hij fout zat en onnodig mensen gekwetst heeft, terwijl dat niet zijn bedoeling was.

In een eerder interview met een podcast noemde Elliott de film van regisseur Jane Campion ‘een slechte uitvoering van een Amerikaanse western film’ en vond hij dat veel boerenknechten in de film als ‘shirtloze Chippendales’ werden neergezet. Ook was hij niet te spreken over het feit dat Campion de film in haar eigen land Nieuw-Zeeland opnam, maar het deed overkomen alsof het de Amerikaanse staat Montana is. Met name de Chippendales opmerking kwam op velen homofoob over.

,,Ik heb dat niet goed uitgedrukt en heb met mijn woorden mensen gekwetst en dat vind ik vreselijk. De homogemeenschap is altijd geweldig voor mij geweest gedurende mijn carrière, zelfs al voordat ik begon in Los Angeles. Ik heb vrienden door alle lagen van dit vak heen en het spijt me als ik hen gekwetst heb. En iedereen die ik niet ken die zich gekwetst voelde,” aldus Elliott die in het verleden veelvuldig in westerns acteerde..

‘Bitch’

Hij vervolgt: ,,Ik heb tijdens die podcast ook gezegd dat ik Jane Campion een briljante regisseur vind en ik wil mijn excuses maken tegenover de cast van The Power Of The Dog, die uit briljante acteurs bestaat. En in het bijzonder Benedict Cumberbatch. Ik kan alleen maar zeggen dat het me spijt. En het spijt me echt.”

Campion reageerde destijds pittig op de negatieve woorden die Elliott voor haar film had. ,,Het is sneu dat hij zo reageert, want het komt heel seksistisch en homofoob over. Ik houd daar niet van en vind dat hij zich als een kleine bitch heeft gedragen.” De Nieuw-Zeelandse regisseur heeft nog niet gereageerd op Elliotts excuses.

Volledig scherm Jane Campion won een Oscar voor het regisseren van The Power of the Dog. © ANP / EPA