Acteur Windsor Davies overleden

De Britse acteur Windsor Davies is donderdag op 88-jarige leeftijd gestorven. Hij werd bekend als Battery Sergeant Major Williams in de serie Oh moeder, wat is het heet (It Ain't Half Hot Mum), die op televisie was van 1974 tot en met 1981. Het personage leverde ook een nummer 1-hit op in het Verenigd Koninkrijk, met een komische versie van het nummer Whispering Grass.