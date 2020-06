Acteurs The Bold and The Beautiful vals getest op corona

Tony Neef en Mariska van Kolck weer op de planken in kleine producties

7:19 Musicalproducent De Graaf & Cornelissen komt na de zomervakantie met een aangepast programma in verband met de coronacrisis. Het bedrijf moest eerder besluiten de twee grote reizende musicalproducties Titanic en Rocky Horror Show een jaar uit te stellen. In plaats brengt De Graaf & Cornelissen twee kleinere, intiemere producties voor een kleine publiek in het theater.