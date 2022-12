Acteurs van Oogappels zien hun kerstfilm voor het eerst op het grote doek: ‘Ik let op ieder detail’

Joop Dikmans, boef B2 uit Bassie en Adriaan, op 92-jarige leeftijd overleden

Acteur en clown Joop Dikmans, vooral bekend van zijn rol als B2 in Bassie en Adriaan, is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn kleinzoon laten weten aan NH Nieuws. Dikmans leed aan dementie en overleed afgelopen woensdagnacht in zijn slaap.

19 december