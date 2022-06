Actie boeren op Mediapark in Hilversum ten einde, alleen Radio 5 ondervond hinder

Stikstofprotest LIVE | Boeren proteste­ren voor huis minister Van der Wal en op Hilversums Mediapark

Boze boeren blijven protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze voeren vanavond actie met tractoren op Hilversums Mediapark. Ook zijn boeren vandaag richting gemeentehuizen in het hele land getrokken, voor het Stadhuis in Apeldoorn werd stront gedumpt. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de boerenprotesten.

21:57