Actrice Gwyneth Paltrow ontspoord tijdens lockdown: ‘Ik at brood en pasta’

,,Ik ben helemaal ontspoord", stelde Gwyneth Paltrow in het gesprek met The Mirror. Ze had in die periode haar eigen cocktail bedacht, de zogenoemde ‘Buster Paltrow’, gemaakt van quinoa-whiskey. Tijdens de lockdown besloot de Amerikaanse actrice er daar elke avond een van te drinken. ,,Ik dronk zeven avonden per week, maakte pasta en at brood.” Al gaf ze wel aan niet dronken te zijn geworden.



De opmerkingen van Paltrow kunnen op social media al snel op flink wat cynische reactie rekenen. Zo schrijft ene Becky in een tweet die inmiddels al op zo'n 1400 likes kan rekenen: ‘Iedereen, laten we alsjeblieft een moment van stilte houden. Quarantaine is heel slecht afgelopen voor Gwyneth Paltrow. Ze kreeg een inzinking en at brood. Ik weet het, het is tragisch.’



Weer een andere twitteraar - Shiv Ramdas - stelde dat het verhaal van Paltrow heel relevant is. ‘Het toont ons de verschillende universa - niet werelden - waarin de elite leeft. In 2020 stond voor 99 procent van de planeet een ineenstorting gelijk aan een break down. Emotioneel gebroken door het verlies van geliefden. Voor Paltrow betekende het brood eten.’ Het bericht van Ramdas raakte een gevoelige snaar en kan inmiddels op 14.000 likes rekenen.



Paltrow zelf heeft nog niet gereageerd op de ophef.