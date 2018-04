Actrice Kate Hudson zwanger van derde kindje

Op een video is te zien hoe Kate met haar partner Danny Fujikawa en haar twee zoons zwarte ballonnen lek prikt, waarna er roze confetti en kleine ballonnetjes uitkomen. ,,Verrassing!'', schrijft ze erbij. ,,Als jullie je afvragen waarom ik zo afwezig was op sociale media, dat was omdat ik nog nooit z贸 misselijk ben geweest! Het was de meest misselijke eerste drie maanden van al mijn kinderen.''



,,Ik werd echt overal misselijk van'', vervolgt ze. ,,Instagram-posts over eten lieten me kokhalzen en nadenken over Insta-stories maakte me nog vermoeider dan ik al was. Als je me in die tijd bent tegengekomen en ik deed alsof alles geweldig was... dat was een leugen!''



Kate vond het erg moeilijk haar zwangerschap geheim te houden. ,,We hebben geprobeerd de zwangerschap zo lang mogelijk onder de radar te houden, maar mijn buik groeit nu z贸 hard!'', schrijft ze.



Hudson en muzikant Fujikawa kregen begin vorig jaar een relatie. Kate heeft al een zoon met Muse-frontman Matt Bellamy en een zoon met voormalig Black Crowes-zanger Chris Robinson.