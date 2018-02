Actrice Kim Cattrall slaakt noodkreet: broer is al zes dagen vermist

De man wordt sinds dinsdag 30 januari vermist, schrijft ze op Instagram bij een foto van haar broer. ,,Zijn sleutels, telefoon en portemonnee heeft hij op tafel achtergelaten en hij heeft de voordeur niet afgesloten'', schrijft Kim ongerust.



,,Dat is niets voor hem. Hij zou nooit het huis verlaten zonder deze spullen mee te nemen. Bovendien heeft hij zeven lieve honden'', schrijft de Canadese actrice. ,,Help ons hem veilig thuis te brengen.''



Chris is 55 jaar oud. Hij woont in het stadje Lacombe in Alberta in Canada.