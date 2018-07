Actrice Maisie Williams laat tweede GoT-tattoo zetten

In navolging van collega Sophie Turner, lijkt nu ook de Britse actrice Maisie Williams een tweede Game Of Thrones-tatoeage te hebben laten zetten. De actrice plaatste in een Instagram Story een foto vanuit een tattooshop.

Op het kiekje is een tatoeagenaald met rode inkt te zien, en ogenschijnlijk een voorbeeld van de tattoo; de geschreven tekst 'No One'. Maisie schreef daarbij: ,,Raad eens wie er een 'No One' tatoeage laat zetten?"

Fans van de serie raakten gelijk aan het speculeren na het zien van het tatoeage-ontwerp. No One is een verwijzing naar de training die Maisies personage Arya Stark in Game Of Thrones krijgt, waarbij ze keer op keer te horen krijgt dat ze zichzelf als 'niemand' moet zien.

Spoiler

Vorige maand was de nieuwe lichaamsversiering van Sophie Turner ook al voer voor speculanten. Zij liet op haar arm een tekening zetten met de woorden ,,De troep overleeft het." Fans zagen daar meteen de spoiler in dat de direwolfs uit Game Of Thones de aanstaande finale van de serie overleven. Sophie heeft dat ontkend, en zegt dat ze de quote simpelweg ziet als levenswijsheid.