Actrice Megan Fox had psychische inzinking

Fox vertelt dat ze in die tijd het liefste verdween. ,,Ik wilde niet gezien worden, ik wilde niet op de foto, niet in een tijdschrift staan of over een rode loper. Ik wilde niet in het openbaar gezien worden, omdat ik er altijd van overtuigd was dat ik belachelijk zou worden gemaakt, of bespuugd, of dat iemand iets tegen me zou roepen. Ik had echt een psychische inzinking, ik wilde helemaal niets meer.”