Actrice Stijn Fransen ten huwelijk gevraagd in New York: ‘Hoe romantisch’

Voormalig Goede Tijden, Slechte Tijden -actrice Stijn Fransen is verloofd. Dat maakt ze vandaag bekend middels een foto waarop ze trots haar hand in de lucht houdt. ‘Hij ging op z’n knie in New York op High Line Park, hoe romantisch wil je het hebben’, zwijmelt Fransen.

Natúúrlijk zei Fransen ‘ja’ toen haar partner Siegfried Jongsma op zijn knieën ging in New York. De actrice, die in het openbaar vrijwel nooit over haar relatie praat, stelt het mega romantisch te vinden dat ze op deze manier ten huwelijk is gevraagd.



Eerder deze week deelde Fransen een foto waarop ze een hapje nam van een blauwe cupcake. ‘We hadden wat te vieren, maar daar later meer over’, schreef ze erbij. Fans van de actrice dachten dat ze opnieuw in verwachting was, maar dat is dus niet het geval. ‘Sorry, geen babyboy door een blauwe cupcake (wel heel leuk bedacht allemaal), maar een verloving’, aldus Fransen vandaag.

Wanneer de twee in het huwelijksbootje stappen is nog niet duidelijk, zo schrijft de blondine. ‘We hebben nog geen datum of plek, dus alle tips voor een unieke, bijzondere (voor een klein gezelschap) locatie in Nederland zijn heel welkom.’

Afgelopen juli verwelkomde Fransen haar eerste kindje: zoon Lieuwe. ‘Hij vond het wel mooi geweest in mijn buik - was ik wel blij om hihi - want afgelopen zaterdag is onze man geboren. Wij zitten extreem heerlijk in onze babybubbel en zijn mega aan het genieten van dit nieuwe gezinnetje’, schreef ze toen bij een foto waarop te zien was hoe de baby tegen haar aan lag.

