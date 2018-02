Actrice uit rechtbank gezet na maken verboden opname Sonja Holleeder

Marit van Bohemen, bekend van tv-series als Voetbalvrouwen en Onderweg naar morgen, noemt haar misser 'een enorme blunder'. ,,Ik was naar de rechtbank - een plek waar ik echt nog nooit ben geweest - gegaan om me te verdiepen in de stem en het Amsterdamse accent van Sonja Holleeder. Dit ter voorbereiding van mijn rol. Toen ik daar zat besloot ik een kort stukje op te nemen met mijn gsm. Wist ik veel dat dat niet mag in een rechtbank. Ik werd vrijwel direct aangesproken door een rechtbankmedewerkster. Die vertelde mij dat wat ik had gedaan ten strengste verboden is.''



De actrice werd, na te zijn betrapt, apart genomen waarna ze onder toezicht van de politie de opname - 'hooguit een paar seconde Sonja' - moest verwijderen. ,,De politie wilde honderd procent zekerheid hebben over het daadwerkelijk wissen van Sonja's stem. Toen dat in orde bleek, wilde ik weer naar binnen gaan om het verdere verhoor bij te wonen. Maar dat mocht niet. Iemand die wegens overtreding van de rechtbankregels terecht is gewezen, mag de zaal niet nog eens betreden. Ik schaamde me kapot. Balen natuurlijk, maar uiteindelijk zorgde mijn klunzige gedrag er wel voor dat ik mijn kind van school kon halen. Dat zou iemand anders doen, omdat ik in die rechtbank zat.''