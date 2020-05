Actrices gaan verveling tegen door elkaar tent uit te meppen in stuntvideo

Claudia de Breij dolblij met babypanda na grappen over luiheid: ‘Prachtige wraak’

12:45 Cabaretière Claudia de Breij is dolblij met het nieuws dat in Ouwehands Dierenpark een babypanda is geboren. In december wijdde Claudia in haar oudejaarsconference een lange sketch aan het feit dat de panda’s ondanks alle gemakken in Rhenen niet aan het copuleren waren geslagen.