Met video Presenta­tie­de­buut Snelle trekt 453.000 kijkers, reacties vol lof

Het presentatiedebuut van rapper Snelle in de nieuwe muziekshow I want your song heeft gisteravond 453.000 kijkers getrokken op SBS 6. Een voorzichtige score op primetime, maar het programma zorgde wel voor veel reacties op Twitter en viel vrijwel unaniem in de smaak.

13:39