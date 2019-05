Addy van den Krommenacker ontwerpt jurken voor Aida

,,Ik voel me vereerd dat ze mij voor deze productie hebben gevraagd’’, zegt Addy in een reactie. Aida in Concert, met onder anderen Willemijn Verkaik, April Darby, Freek Bartels en Tony Neef, vindt van 20 tot en met 30 juni plaats op het festivalterrein van het Autotron in Den Bosch. Dat is een bijzondere plek voor Addy. ,,Ik woon en werk vanuit Den Bosch en dat is niet ver van het Autotron waar Aida in Concert wordt opgevoerd.’’