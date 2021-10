Adele door het stof na kwetsen Peppa Pig: ‘Dit maakt me heel, heel verdrietig’

videoSuperster Adele (33) heeft het geliefde tekenfilmfiguur Peppa Pig diep gekwetst met een opmerking tijdens een live-uitzending op Instagram. Een fan vroeg of ze ooit zou samenwerken met het populaire biggetje, waarna ze ‘nee’ riep alsof dit het stomste idee ooit was. Peppa liet weten erg bedroefd te zijn, waarna Adele op haar besluit terugkwam.

,,Hallo Adele, het maakte me heel, heel verdrietig toen je zei dat je niet met me wilt samenwerken’’, sprak Peppa in een opgenomen bericht voor de zangeres, toen ze te gast was bij de Britse radiozender Capital FM. ,,Waarom niet? Vind je mij niet leuk?’’

De artiest hoorde het verbijsterd aan. ,,Ik heb er spijt van’’, zei Adele. ,,Ik heb drie jaar lang naar je gekeken met mijn zoon. Ik heb er echt spijt van. Als je een keer in modderpoelen wilt springen of erin wilt zingen: ik doe mee. Ik voelde me vreselijk direct nadat ik het had gezegd.’’

Bij een ander interview kwam Peppa weer ter sprake en benadrukte Adele met alle liefde in duet te gaan met het varken. Dankzij wat knutselwerk van de dj kon de zangeres alvast horen hoe dat zou klinken. Hij had de zang van Adeles hit Send my love (to your new lover) op de muziek van Peppa Pig gezet:

Iggy-piggy-duet

Het is niet de eerste keer dat Peppa Pig voor hilariteit zorgt met beroemdheden. In 2019 ontdekte rapper Iggy Azalea dat haar nieuwe album verscheen op dezelfde dag als de nieuwe cd van Peppa.

‘Het is nu over voor mij’, schreef de artiest op Twitter, waarna Peppa een tekst van Iggy aanhaalde om te benadrukken dat ze gelijk had. ‘Peppa is so fancy, you already know’, verwees het officiële account van de big naar het nummer Fancy.

Azalea, die later bekende serieus bang te zijn geweest dat ze het tegen Peppa zou afleggen, schreef: ‘Werk nu met me samen of ik maak een ontbijtje van je.’

Peppa is zelf soms ook vilein. Haar account deelde onlangs een recensie van het nieuwe album van Kanye West, dat op het toonaangevende platform Pitchfork een 6,0 had gekregen. Een album van Peppa scoorde op dezelfde site een 6,5.

In een inmiddels verwijderde tweet kon Peppa een sneertje niet laten richting de artiest die net een enorm evenement had georganiseerd om de plaat te lanceren. ‘Peppa hoefde geen luisterfeest te geven in een groot stadion om dat halve punt te krijgen.’

