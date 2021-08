Adem Je In van S10, Frenna en Kevin is snelste stijger in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 7 augustus. In de lijst zien we 1 binnenkomer, 6 zittenblijvers, 15 stijgers en 18 zakkers.

39 (--) ONLY US- Sera

Voor de 18e keer in de geschiedenis telt de Top 40 slechts 1 binnenkomer. Nog nooit kwam die enkele binnenkomer zo laag binnen – op nummer 39.

Het zal de Nederlandse Sera er niet minder trots door maken. Afgelopen week werd ze verrast door Qmusic die haar track Only Us de Alarmschijf maakte. Deze week profiteert ze daar duidelijk van want ze scoort er meteen ook haar eerste Top 40-hit mee.

18 (32) ADEM JE IN- S10 / S10 x Frenna x Kevin

Sinds vorige week staan er nog slechts drie Nederlandstalige hits in de Top 40. De laatste keer dat er minder Nederlandstalige tracks genoteerd stonden was op 11 januari 2020.

Hyperventilatie van Antoon zakt naar nummer 32 en Onderweg Naar Later van Suzan en Freek blijft zitten op nummer 10. Adem Je In van S10, Frenna en Kevin is de nieuwste Nederlandstalige hit. Vorige week kwam de track binnen op nummer 32 en deze week is dat, met 14 plekken winst, op nummer 18 de snelste stijger.

3 ( 4) HERO- Afrojack & David Guetta

Afrojack kwam met Give Me Everything op nummer 1 en met Hey op nummer 2. Ruim vijf jaar na Hey is Afrojack nu toe aan zijn derde top 3-hit want Hero klimt deze week van 4 naar 3. We zullen je het rijtje top 3-hits van David Guetta besparen want dat zijn er inmiddels aardig wat. In 2018 scoorde hij met Flames zijn laatste en deze week kunnen we zijn achtste top 3-hit bijschrijven via Hero.

1 ( 1) BAD HABITS- Ed Sheeran

De bovenste twee plekken in de Top 40 zijn onveranderd met Stay van The Kid Laroi en Justin Bieber op nummer 2 en Bad Habits van Ed Sheeran op nummer 1. Sheeran staat deze week voor de 33e week bovenaan de Top 40.

Iedere werkdag even na zessen hoor je alles over de ontwikkelingen rond de lijst in de Top 40 Update. Komende vrijdag is er, vanaf 14.00 uur, weer een nieuwe Top 40 op Qmusic.

