Adverteerders besteden recordbedrag aan radioreclame

Telecomconcern KPN is het bedrijf dat het meest investeert in audioreclame. De telecomsector staat zelf ook in de top 5 van grootste adverteerders, die wordt aangevoerd door de retailbranche.



De advertentie-uitgaven kwamen de eerste zes maanden van dit jaar uit op iets meer dan 100 miljoen euro, een groei van bijna 14 procent ten opzichte van een jaar eerder. Reclame-uitingen die niet in spotjes aan bod komen, maar in plaats daarvan in bestaande programma’s zijn verwerkt, kennen een bovengemiddeld sterke groei van 16 procent.