Advocaat Britney Spears wil volgende zitting vervroegen

Rosengart zegt dat ‘elke dag die voorbij gaat’ een dag is die meer schade oplevert voor Spears. Hij verwijst daarbij onder meer naar Britney’s zorgmanager Jodi Montgomery en haar medische team die kort geleden stelden dat het in het belang van de zangeres is dat Jamie zo snel mogelijk uit zijn rol wordt gezet omdat het niet goed is voor haar welzijn. Ook vreest Rosengart dat Jamie momenteel geld van Britney aan het wegsluizen is, nu het nog kan.