Advocaat: Tweede expliciete seksvideo opgedoken van R. Kelly

Er is nog een tweede expliciete video waarin te zien is dat de Amerikaanse r&b-zanger R. Kelly een minderjarig meisje seksueel misbruikt. Dat meldt advocaat Michael Avenatti, die de belangen van een slachtoffer behartigt, via Twitter. Op de nieuwe tape uit 2000 is volgens de jurist dezelfde vrouw te zien die ook in een eerdere video uit 1999 voorbij kwam.

Volgens Avenatti, die het nieuwe beeldmateriaal zo snel mogelijk aan justitie in de Verenigde Staten wil geven, was de vrouw die in de filmpjes te zien is 14 jaar toen ze onder zichtbare dwang seks had met Kelly. De Amerikaanse zanger heeft vandaag voor de rechtbank in Chicago verklaard onschuldig te zijn aan alle beschuldigingen over seksueel misbruik die hem afgelopen vrijdag in de cel deden belanden. Hij wordt ervan verdacht vier mensen, onder wie drie minderjarigen, in de periode 1998 tot en met 2010 te hebben misbruikt. De rechter heeft afgelopen weekend bepaald dat de artiest tegen een borgsom van 1 miljoen dollar voorwaardelijk op vrije voeten kan komen, maar dat geld heeft Kelly niet, zei zijn advocaat Steve Greenberg.

Advocaat Avenatti stelt dat de verklaring die Kelly gaf absoluut niet klopt. Volgens de jurist liegt de inhoud van de video's er namelijk niet om en zijn er keiharde bewijzen dat de vrouwen minderjarig waren toen ze met Kelly in bed belandden. Zo zou de zanger één van zijn slachtoffers - te zien in de tweede video - hebben besprenkeld met bodylotion, vervolgens haar keel hebben dichtgeknepen en het meisje anaal hebben verkracht. Volgens de Amerikaanse entertainmentsite TMZ gaat het om schokkende beelden. ,,Kelly draait het gezicht van het meisje bruut naar de camera om haar reactie op het misbruik in beeld te brengen”, meldt de site op basis van een niet nader te benoemen bron die de beelden zou hebben gezien.

Derde video

Avenatti stelde vandaag dat hij mogelijk nog een derde video in zijn bezit krijgt. Daarin zou een andere minderjarige vrouw te zien zijn. ,,Het recht moet zegevieren”, aldus de advocaat die in het verleden ook Stormy Daniels bijstond: de vrouw die stelt seks te hebben gehad met de Amerikaanse president Donald Trump. Avenatti haalde vandaag in een persconferentie keihard uit naar het management van Kelly en zijn advocaten. „Jullie hebben allemaal twee decennia weggekeken. Daardoor kon Kelly jarenlang minderjarige meisjes seksueel misbruiken.”

R. Kelly (52) is vooral bekend van de hit I Believe I Can Fly. Geruchten over seksueel wangedrag van Robert Sylvester Kelly, zoals de artiest voluit heet, doen al sinds de jaren negentig de ronde. De zanger ligt al jaren onder vuur vanwege het vermeende misbruik van vrouwen en minderjarige meisjes. In de recente documentaire Surviving R. Kelly vertelden verschillende vrouwen over hun ervaringen met de zanger.