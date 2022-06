Advocaten Depp willen deel slotpleidooi Heard laten schrappen, rechter wijst verzoek af

Het team van Depp vond het niet kunnen dat de advocaten van Heard daarmee een bredere sociale kwestie aanhaalden, terwijl de jury alleen beslist over dit specifieke geval. In de motie, die lokale nieuwszender Fox5 DC naar buiten bracht, noemen de advocaten de passage uit het slotpleidooi een ongepast argument.

De Pirates of the Caribbean-acteur eist tijdens dit proces 50 miljoen dollar van zijn ex-vrouw omdat zij een stuk schreef in de The Washington Post waarin ze haar ervaringen met huiselijk geweld deelde. Depp werd daarin niet bij naam genoemd, maar klaagde Heard toch aan voor laster. Zij probeerde de rechtszaak ongeldig te laten verklaren, maar de rechter ging hier niet in mee.