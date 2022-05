Afgewezen Boer zoekt Vrouw-logees vinden toch nog de liefde

Ook bij Margriet is het raak. Zij reed als eerste vrouw van de paardenfokkerij van boer Hans weg. Margriet was daar ‘niet in haar hum’, concludeerde hij. Margriet laat nu weten dat het heel goed met haar gaat en dat ze de liefde bij Gert heeft gevonden. Bij hem voelt ze zich op haar gemak en is ze ‘een gelukkig mens’. ,,Hij zag mij op tv en stuurde de redactie een berichtje. Het klikte meteen zo goed. Ik denk dat we in een paar dagen tijd wel 3 kilometer aan appjes hebben gestuurd en bij elkaar 24 uur lang hebben gebeld.’'

Michiel, die het prachtige Limburg achter zich liet nadat Janine hem wegstuurde, is al een aantal maanden gelukkig met zijn vriendin Zoë. Het stel liep elkaar tegen het lijf in een kroeg in Middelburg. Zoë kon de ‘knappe en lange verschijning niet missen’. Michiel: ,,Vanaf het eerste moment waren we heerlijk aan het kletsen, alsof we elkaar al jaren kenden. Het is gewoon gek dat we elkaar niet eerder zijn tegengekomen. Maar misschien was het nu gewoon het juiste moment.’' De twee maakten, net als in Boer zoekt Vrouw, samen al een citytrip naar Rome. ,,We hebben heel veel zin in de toekomst.’’