Afrojack, David Guetta en Armin van Buuren bij AMF in Johan Cruijff ArenA

Reizende Bauers trappen af met bijna een miljoen kijkers

9:29 Het nieuwe programma van Frans en Mariska Bauer is gisteravond op RTL 4 van start gegaan met 992.000 kijkers. De Bauers: Bestemming Onbekend was daarmee het op twee na best bekeken programma op primetime, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).