Afscheid van een every-inch-a-rockstar: ‘De tijd van Elton John is voorbij’

Hij was in zijn jonge jaren dikwijls achter de piano van zijn grootmoeder te vinden. Reginald Kenneth Dwight, zoals de echte naam van Elton John luidt, speelde met grote vaardigheid Händel, Chopin en Bach. Op zijn elfde won hij zelfs een beurs voor de vermaarde Royal Academy of Music in Londen, waar hij vijf jaar zaterdaglessen volgde. Een Mozart in de dop? In brille en grilligheid vertonen Elton John en het Oostenrijkse wonderkind sterke overeenkomsten. Ook Wolfgang Amadeus sprak de muzikale taal van zijn tijd, zoals Elton John altijd haarfijn aanvoelde wat in zijn era populair was.