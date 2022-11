Afvaller Expeditie Robinson neemt kandidaten en kijker in het ootje

expeditie jansenWie wint welke proef, lijdt het meeste honger of smeedt de gemeenste plannetjes om anderen weg te stemmen? Verslaggever Dennis Jansen kijkt in de rubriek Expeditie Jansen wekelijks terug op Expeditie Robinson .

Honger

Hoe win je Expeditie Robinson? Vorig jaar vroeg ik oud-winnaars, die meededen aan een All Stars-editie, naar het geheim van hun zege. Wat deden ze anders? Zich nóg beter voorbereiden, zeiden ze. Knopen, puzzels, vuur maken, visjes leren ontleden, het is allemaal te leren. Boerin Bertie, die haar eerste editie 24 dagen op Afvallerseiland vertoefde, vrat zich nu vooraf een reservebuikje vol. ,,Snoep, chocolade, een extra aardappel. Ik heb reserves opgebouwd, ben met een pens afgereisd. Als je graatmager wordt, krijg je het heel zwaar.” Je moet, zo zei Niels Oosthoek, ‘behalve fysiek en mentaal ook sociaal intelligent zijn’. Maar hoe sociaal ben je als je honger lijdt? Je wordt kriegelig. Na haar winst in 2016 werd Bertie vorig jaar tiende. ,,Bondjes en konkelen, dat is niet helemaal mijn ding”, verklaarde ze. Oh ja, dat was ik bijna vergeten: je moet ook nog een spel spelen.



Held

Dennis Wilt had zojuist alle ‘jonge honden’ als Thijs, Dzifa, April, Niek en Niels achter zich gelaten en de proef gewonnen. De vraag van presentator Rick Brandsteder was niet de origineelste: hoe welkom deze winst was? Ik hoop dan altijd dat zo’n kandidaat een keer iets antwoordt als: ,,Nou niet zo. Ik had eigenlijk liever verloren. Lekker laatste geworden en die zwarte stem gepakt, heerlijk!” Maar de weerman zei gelukzalig dat dit ‘een dikke kers op de taart was’. ,,Ik heb vanaf het begin gezegd: Ik wil straks op de bank zitten thuis en dat mijn kinderen zeggen: dat heb je goed gedaan, pap.” En dat heeft-ie. Wilt máákt er wat van deze expeditie, net als Vincent Vianen. In z’n uppie op Afvallerseiland, maar goedgeluimd. Zijn groene vingers hakten wat cassave bij elkaar, mengden dat met een pepertje en hij doet er straks wat revanchegevoelens bij: Vincent Crusoe komt er aan!



Volledig scherm Dennis Wilt lacht nadat hij de proef heeft gewonnen. © RTL 4

Hartzeer

,,Neeeee”, schreeuwden mijn dochter en jongste zoon in koor toen Niels Oosthoek voorzichtigjes opperde om huiswaarts te gaan. Wat een hartzeer in huize Jansen, bij menig kijker en zeker bij Thijs Boermans, met wie Niels een innige vriendschap opbouwde die (na het programma) onder meer resulteerde in de vermakelijke podcast Borrelpraat. Ik ben niet zo van het opgeven, maar Niels zat deze expeditie al snel in mijn hart. Hij vertelde dat hij zijn vader twee jaar geleden heeft verloren. Dat hij de expeditie speelde met het gevoel om zijn vader trots te maken. Dat hij veel aan hem dacht. ,,Uit die gedachte kwam één wens voort: dat ik heel graag de vader wil worden van mijn zoontje Charley die hij voor mij was.” Ik ga ’m missen, Niels. Wát een pure gast, wat een vette, aanstekelijke lach en wat een humor. Dat bewees hij door op de Eilandraad met de immuniteitsmunt van Iliass Ojja te komen. Schitterend. Had-ie de kijker en sommige eilandgenoten (Niek!) toch nog even tuk.



Volledig scherm Niels Oosthoek in de finale van de proef, Niek Roozen kijkt toe. © RTL 4

