Airen Mylene wordt vaste nieuwslezer in middagshow van Frank Dane

Airen Mylene (37) is vanaf vandaag de vaste nieuwslezer in de middagshow van Frank Dane op Radio 538. Dat heeft de zender zojuist aangekondigd. ‘Met de komst van Airen is het middagteam eindelijk compleet’, reageert Dane.

Mylene maakte vandaag haar debuut als nieuwslezeres in De 538 middag met Frank Dane, dat iedere maandag tot en met donderdag van 16.00 uur tot 19.00 uur te horen is. Eerder was de presentatrice al te horen als invaller bij De Coen en Sander Show. Airen combineert haar nieuwe rol bij Radio 538 met de presentatie van onder andere het SBS6-programma Shownieuws.

Volgens Mylene heeft de radio haar gestolen sinds ze moest invallen bij Coen en Sander. ,,Dat was een feestje”, vertelt ze. ,,Ik heb onwijs veel zin om met Frank, Jelte en het team samen te werken.’'

Frank Dane is ook blij met de komst van Mylene en stelt dat ‘het middagteam eindelijk compleet’ is. ,,Behalve een geweldige nieuwslezer is ze ook nog eens een van de leukste presentatrices van Nederland. Ik verheug me nu al op alle leuke radiomomenten die we samen gaan beleven!’'

Jo van Egmond, die eerder het nieuws las in de middag, is meeverhuisd met De Coen en Sander Show naar de vrijdagmiddag. Ook leest ze sinds oktober het nieuws van maandag tot en met donderdag tijdens de lunchshow van Coen Swijnenberg.

