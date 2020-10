Akwasi noemt zijn uitlatingen op de Dam ‘superdom’

,,Ik heb me nogmaals laten meeslepen door iedereen die daar was en ik dacht dit voelt zo, dus dit ga ik uiten’’, aldus de rapper.

Tijdens de Black Live Matter-demonstratie op 1 juni op de Dam in Amsterdam deed Akwasi een zeer omstreden uitspraak over de sinterklaasviering. ,,Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie’’, zei Akwasi toen, ,,ik trap hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.’’

Moeilijk

Awkasi benadrukt het nog steeds moeilijk te vinden om het over de demonstratie te hebben. Toen hij het podium afstapte, wist hij gelijk dat hij veel impact maakte met zijn uitspraken. ,,Ik voelde dat toen ik van dat podium afstapte, ik was een beetje aan het trillen. Ik wist niet zo goed wat er gebeurde", vertelt hij. ,,Je bent zo in de heat of the moment. Het is onbeschrijfelijk wat er gebeurde.’’