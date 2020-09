Akwasi wenste jaren terug Zwarte Piet en Sinterklaas dood, is dat strafbaar?

Jan Smit maakt lied voor Keuken Kampioen Divisie: ‘Eervolle uitdaging’

5 september Voorafgaand aan elke voetbalwedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie zal vanaf vandaag een speciaal hymne luiden. Het lied is gemaakt door zanger Jan Smit, in samenwerking met voetballers Robert Mühren, Frank Korpershoek en Ralf Seuntjens.