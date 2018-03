Al 200.000 bezoekers zien Bossche opnamen in oorlogsfilm Bankier van Verzet

Jim Bakkum en Kees Boot pakken hoofdrollen in All Stars-musical

11:55 Acteurs Jim Bakkum en Kees Boot spelen hoofdrollen in de musical All Stars. Bakkum speelt de rol van Hero, Kees Boot vertolkt de rol van de coach van het team, maakte producent KemnaSenf vandaag bekend. De première van de voorstelling is op 14 oktober in Rotterdam.