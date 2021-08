‘Al die regenboogvlaggen in de stad, het zijn knipogen van de liefde en de vrijheid’

In opspraak geraakte comedian Louis C.K. gaat weer toeren, ook in Europa

4 augustus Louis C.K. gaat weer op tournee. De Amerikaanse komiek, wiens carrière in 2017 bijna ten onder ging na seksueel wangedrag, geeft in de komende maanden vijftig shows in dertig verschillende steden. Daarna komt er ook een Europese tour, meldt Deadline.