Al het geld in de wereld, maar niet voor je kleinzoon

Je zoon wordt ontvoerd en je schatrijke schoonvader weigert om maar een cent losgeld te betalen. Het waargebeurde verhaal van Gail Harris is de inspiratie voor de nieuwe film van Ridley Scott, All The Money In The World. Onze filmverslaggever Ab Zagt bezocht eerder dit jaar de filmset in Rome.