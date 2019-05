Aladdin-film passeert zelfs nieuwe John Wick

Aladdin vertelt het verhaal van een eenvoudige straatjongen die door toeval een magische lamp in handen krijgt met een geest die hem drie wensen gunt. De jongen wenst een prins te worden, opdat hij het hart kan veroveren van prinses Jasmine. De animatiefilm uit 1993, waarvoor komiek Robin Williams de stem van de Genie insprak, geldt als een van de grote Disney-klassiekers. In de nieuwe versie vertolkt Will Smith de geest; Marwan Kenzari is te zien als grote slechterik Jafar.



Aladdin doet het zelfs beter dan John Wick Chapter III, het nieuwe deel in de uiterst succesvolle actiereeks met Keanu Reeves als voormalige huurmoordenaar. Het nieuwe vervolg, dat lovende recensies kreeg, doet het beter dan beide vorige delen; binnen anderhalve week zagen al 164.000 Nederlanders de film. Het grote verschil tussen John Wick en Aladdin is wel dat de eerste nadrukkelijk voor 16 jaar en ouder gekeurd is (en dus niet toegankelijk is voor kinderen en jonge tieners).



Ook in de VS staan Aladdin en John Wick 3 overtuigend op de eerste twee plaatsen in de lijst.