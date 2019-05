Albert Verlinde: Joop van den Ende en ik praten niet meer met elkaar

Hoewel Albert Verlinde nog steeds benadrukt met respect te praten over Joop van den Ende, is het overduidelijk: het is hommeles in theaterland. Verlinde nam het bedrijf van Van den Ende over, maar volgens hem kan de theatermagnaat, maar moeilijk afscheid nemen. ,,Dat bedoel ik met de meeste waardering. Je verkoopt je bedrijf en gaat door. En ik denk dat hij dat heel moeilijk vindt.”



Het contact tussen de twee is op een dieptepunt gekomen. ,,We spreken elkaar niet meer. Ja, als je elkaar tegenkomt uit beleefdheid. Dat vind ik oprecht jammer. We hebben zeker toen met de musical Annie M.G. Schmidt zo goed samengewerkt.”



Toch haalt Verlinde ook uit naar Van den Ende. Hij stelt dat het bedrijf er niet goed voorstond toen hij het overnam. ,,In het begin denk je, ik ben binnengekomen. Ik heb die tent gezond gemaakt, want zo erg was het echt. Toen ik binnenkwam was het financieel niet zo denderend en de zalen waren leeg. We hebben dat allemaal gedaan. Dan denk ik: dat moet je ook vieren met elkaar. Dat dat gebeurd is. Maar dan komt er bij hem weer een andere emotie binnen en dat vind ik jammer, ja.”



Verlinde hoopt dat Van den Ende uiteindelijk trots kan zijn op wat hij heeft bereikt. ,,Ik zal blijven roepen Joop heeft het ontwikkeld. Dat diepste respect heb ik voor hem, oprecht. Alleen hij vindt het heel lastig dat dat nu doorgaat, terwijl hij er niet meer bij is. Ik zou zo graag willen dat hij vol kan genieten van alle talenten, alle producties en het bedrijf dat hij achter heeft gelaten. Soms bereik je in het leven de status dat je rond kan lopen van kijk eens wat ik allemaal mogelijk gemaakt heb. Dat gun ik hem zo van harte.”