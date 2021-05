Albert Verlinde maakt musical van Dagboek van een Herdershond

Huh? Albert Verlinde zou toch geen musicals meer produceren, na zijn vertrek bij Stage Entertainment? Kijk ’m hier nou zitten, in het ruime repetitielokaal van Toneelgroep Maastricht, aan de oever van de Maas. Een stel creatievelingen om hem heen, een eerste akte uit een script voor z’n neus. En maar praten en filosoferen over Dagboek van een Herdershond, de musical naar de gelijknamige KRO-televisieserie van ruim veertig jaar geleden, die over een jaar twee maanden lang in het Maastrichtse congrescentrum MECC te zien is.