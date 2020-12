Albert Verlinde over vertrek: ‘Geen moment gedacht dat ik verkeerde keuze heb gemaakt’

Dus nam hij de afgelopen maand afscheid van het bedrijf waar hij jaren werkzaam voor was. ,,Ik ben uitgebreid in het zonnetje gezet. Maar ik heb geen moment gedacht dat ik de verkeerde keuze heb gemaakt”, zegt Verlinde, die ook aangeeft dat het nog onduidelijk is wie hem gaat opvolgen.



Ook bij zijn andere werkgever - Talpa - loopt zijn contract af. Hij is nu te zien als showbizzdeskundige bij Shownieuws op SBS 6. Of hij dat wel blijft doen, weet Verlinde nog niet. ,,Ik heb gisteren met SBS gezeten, maar ik heb nog niet over een nieuw contract gesproken. Daar gaan we in het nieuwe jaar naar kijken.” Zelf heeft hij daar nog geen besluiten over genomen: ,,Maar SBS kan ook zeggen dat ze niet doorwillen. Ik heb het naar mijn zin bij Shownieuws. Ik vind het nog steeds leuk om te doen, maar ik word in april 60. Het is ook tijd dat ik ga nadenken hoe mijn leven er komende vijftien jaar uitziet.”