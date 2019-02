Alberto Stegeman verlengt contract bij SBS

Vriendin­nen Meghan Markle: ‘Ze stuurde smeekbrief naar haar vader’

17:26 Vrienden van de Britse hertogin Meghan Markle (37) hebben voor het eerst een boekje opengedaan over hun geliefde vriendin. Zo zeggen ze dat alle negatieve berichten over Meghan gelogen zijn, maar vertellen zij ook dat de royal na haar bruiloft met prins Harry haar vader een brief heeft geschreven. In de brief smeekte ze hem te stoppen met haar tot een slachtoffer te maken in de media.