'Album Kanye West uitgesteld tot 6 augustus’

Kanye emotioneel over gebroken gezin tijdens albumfeest­je

23 juli Kanye West is gisteren geëmotioneerd geraakt tijdens het releasefeest van zijn nieuwe album Donda. Toen de rapper vanuit het Mercedes-Benz Stadium in Atlanta het nummer Love Unconditionally, dat hij schreef over zijn gestrande huwelijk met Kim Kardashian en hun gebroken gezin, liet horen, zakte hij door zijn knieën.