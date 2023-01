Alec Baldwin blijft ondanks vervolging hoofdrolspeler in Rust

De opnames van de film Rust gaan door met Alec Baldwin in de hoofdrol, ondanks dat hij wordt vervolgd voor het neerschieten van cameravrouw Halyna Hutchins. Dat heeft een advocaat namens de productiemaatschappij die de film maakt gemeld, schrijft persbureau Reuters.

Baldwin is in de film te zien als outlaw Harland Rust. ,,De film ligt nog steeds op schema om voltooid te worden”, schrijft de advocaat in een verklaring.

Hutchins overleed door het schietincident op de filmset in oktober 2021. Baldwin was aan het oefenen met een revolver, die ongeladen zou moeten zijn, dat bleek niet het geval. Het wapen ging toch af en Hutchins werd dodelijk in de borst getroffen. Regisseur Joel Souza raakte gewond. Baldwin wordt vervolgd voor het neerschieten van Hutchins. Hij wordt beschuldigd van dood door schuld.

Ook wapensmid Hannah Gutierrez-Reed, die de wapens en munitie op de set overzag, wordt vervolgd. Baldwin zegt niet te hebben geweten dat het wapen geladen was. Justitie meldde eerder al op basis van onderzoek dat de revolver niet met opzet door iemand geladen was.

