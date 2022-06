Alec Baldwin onder vuur vanwege interview Woody Allen

‘Dus dan ben je Alec Baldwin, een man die vorig jaar een collega om het leven bracht tijdens de opnames van de film Rust. Iets waarvoor hij eigenlijk nauwelijks verantwoordelijkheid heeft genomen. En dan denk je dat het een goed idee is om Woody Allen te interviewen?! De man die ervan beschuldigd is zijn adoptiedochter Dylan misbruikt te hebben en vervolgens met de adoptiedochter van zijn voormalige geliefde Mia Farrow is getrouwd... hoe wil je je carrière nog meer om zeep brengen?’, schrijft een volger. Een ander zegt: ‘Wow, hij zet tijdens het gesprek de optie uit om commentaar te geven. Dat zegt genoeg: meneer wil geen tegenspraak hebben, want stel je toch eens voor dat iemand een lichte vorm van kritiek heeft. Nou beste Alec, zeg je filmcarrière maar vaarwel.’

Voorafgaand aan het interview liet Baldwin al weten geen zin te hebben in eventuele kritiek. ‘Laat me vooropstellen dat ik GEEN BEHOEFTE heb aan waardeoordelen van anderen en schijnheilige reacties. Ik ben OVERDUIDELIJK iemand met mijn eigen waarden en normen en het kan me NIET SCHELEN wat iemand anders ervan vindt. Als jullie vinden dat er een zaak moet komen in de vorm van een HBO-documentaire, dan is dat jullie probleem.’