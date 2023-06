Alexia kiest voor tussenjaar: ‘Beetje reizen, werken en van alles’

Het was al even geleden dat de Oranjes op het strand poseerden tijdens hun gezamenlijke fotosessie. In 2015 verschenen ze op het strand van Wassenaar, hun toenmalige woonplaats.

Ook de maandag 18 jaar geworden prinses Alexia was van de partij. Zij deed voor het eerst mee met het persgesprek dat traditioneel volgt op het fotomoment. De prinses rondde onlangs haar opleiding in Wales af en kiest nu voor een tussenjaar. ,,Beetje reizen, werken en van alles”, vertelde ze tijdens het persgesprek. Er zijn ‘heel veel plannen’, maar, zo verduidelijkte Alexia: ,,Er is nog niets gepland.”

Prinses Alexia liet tijdens het persgesprek ook weten dat zij haar zus steunt als het gaat om online shaming en pestgedrag. ,,Het is heel belangrijk om het niet persoonlijk te nemen’', zei ze. ,,Ik leer het niet te lezen. Ik krijg het hier en daar wel mee, dat is niet altijd even leuk.’' Volgens de koning is het onmogelijk om zijn kinderen altijd weg te houden van sociale media. ,,Dat kan niet in deze generatie. We proberen erin te begeleiden, maar weghouden heeft geen enkele zin.’’

Dreiging

Voor Amalia is het afgelopen jaar, zoals ze al eerder aangaf, ‘moeilijk geweest’. Vorig jaar werd bekend dat de prinses vanwege bedreigingen niet in haar studiestad Amsterdam kan gaan wonen. ,,Ik ben enorm dankbaar voor de steun, ook vanuit de universiteit, en blij met de resultaten. Ik probeer dag voor dag een glimlach op te zetten en gewoon door te gaan.’' Haar vader is trots op haar. ,,Ze haalt hele goede cijfers.’' Ook Alexia is ‘enorm trots’. ,,Ik zou het niet kunnen nadoen, en ik vind dat ze erkenning verdient van iedereen. Zo’n dreiging is hartstikke schrikken. Het hele gezin heeft het er moeilijk mee gehad. Het enige wat we kunnen doen, is er voor haar zijn.’’

Hond Mambo steelt de show

Op het Scheveningse strand verscheen het koninklijk gezin vrijdag voor de eerste fotosessie van dit jaar. Viervoeter Mambo was ook aanwezig en wist de show te stelen door een paar keer weg te rennen van zijn baasjes.

De Oranjes verwelkomden in oktober 2021 toy poedel Mambo. Hij was toen acht maanden oud en is afkomstig uit een nestje, zo liet de Rijksvoorlichtingsdienst toen desgevraagd weten.

Na de fotosessie van vrijdag hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima nog één openbaar optreden voor hun zomervakantie. Zaterdag wonen ze in Amsterdam de nationale herdenking Nederlands slavernijverleden bij. De vorst houdt ook een toespraak op de dag dat de slavernij 160 jaar geleden werd afgeschaft. Hoewel premier Rutte eind 2022 al excuses aanbood namens de regering - waar de koning deel van uitmaakt - zijn de verwachtingen voor de speech toch hooggespannen.

Volledig scherm De Oranjes op Scheveningen voor de zomersessie © BrunoPress/Patrick van Emst

Volledig scherm De Oranjes op Scheveningen voor de zomersessie © BrunoPress/Patrick van Emst

Volledig scherm De Oranjes op Scheveningen voor de zomersessie © BrunoPress/Patrick van Emst

Volledig scherm De Oranjes op Scheveningen voor de zomersessie © BrunoPress/Patrick van Emst

Volledig scherm De Oranjes op Scheveningen voor de zomersessie © BrunoPress/Patrick van Emst

Volledig scherm De Oranjes verschijnen met hond Mambo op Scheveningen voor de zomersessie © AD

Hou deze site in de gaten voor de nieuwste afleveringen van onze podcast ‘Van Oranje’, een serie over de opmerkelijkste Oranjes uit de rijke geschiedenis van onze koninklijke familie. Beluister deze via onze site, of abonneer je via Spotify of iTunes om geen aflevering te missen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over het Koninklijk Huis: