Alexia viert zeventiende verjaardag, dit is de prinses door de jaren heen

Dit is hoe de makers van The Umbrella Academy omgingen met de transitie van Elliot Page

Elliot Page deelt eind 2020 met de wereld dat hij transgender is. De acteur heeft dan net twee seizoenen lang een vrouwelijk personage vertolkt in Netflix-serie The Umbrella Academy. Deze week verscheen het derde seizoen en Page is daar wederom in te zien. Maar hoe gingen de makers om met de transitie van de acteur?

25 juni