Ali B doorbreekt stilte op sociale media met foto’s vanuit Dubai

Advocaten ITV over Voi­ce-zaak: ‘Niet alle melders zijn met ons in gesprek’

Het advocatenkantoor dat onderzoek doet naar het seksueel grensoverschrijdende gedrag achter de schermen van The Voice of Holland is op zoek naar mensen die in de eerste dagen wel melding hebben gedaan, maar vervolgens niet meer hebben gereageerd op vragen.

21 februari