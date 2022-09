Alida Dijk volgt Justine Marcella op als hoofdredacteur Vorsten

Denise uit B&B Vol Liefde: Akelig voorval genegeerd door makers

Een deelnemer aan het laatste seizoen van B&B Vol Liefde kijkt niet goed terug op haar deelname aan het populaire RTL-programma. In een bericht op Instagram schrijft B&B-houdster Denise dat zij tijdens de opnames melding had gemaakt van ‘een voorval’, maar dat dat is genegeerd door de makers.

3 september