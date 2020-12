All I Want For Christmas Is You voor het eerst op 1 in Groot-Brittannië

Mariah Carey's kerstklassieker All I Want For Christmas Is You heeft na 26 jaar eindelijk de eerste plaats bereikt in Groot-Brittannië. De single stijgt deze week voornamelijk dankzij bijna 11 miljoen streams naar nummer 1, meldt de Britse Official Charts Company.

All I Want For Christmas Is You was in Groot-Brittannië tot nu toe een van de grootste hits ooit die nooit de nummer 1-positie had bereikt. In 1994, toen het nummer uitkwam, werd Mariah tegengehouden door Stay Another Day van East 17 en sinds streaming zijn intrede deed in de hitlijsten kwam de zangeres nog eens in drie verschillende jaren niet verder dan twee.

,,Happy Christmas UK! We hebben het eindelijk gehaald!" jubelt Mariah in een reactie. ,,We houden samen de kerstsfeer levend, hoe somber het jaar ook is geweest."

Vorig jaar zette Mariah een soortgelijke prestatie neer in haar thuisland toen All I Want For Christmas Is You voor het eerst de Amerikaanse Billboard Hot 100 aanvoerde. Ze werd daarmee bovendien de eerste artiest ooit die een nummer 1-hit scoorde in elk van de afgelopen vier decennia.

In Nederland bereikte All I Want For Christmas Is You al wel enkele jaren de nummer 1-positie en dit jaar zelfs recordvroeg. Sinds vrijdag voert de klassieker de Single Top 100 weer aan, net als in 2016 en in de afgelopen twee jaar. Toen klom ze steeds in de week na kerst naar de eerste plek, maar nu is Mariah dus al weken eerder lijstaanvoerster.