All You Need is Love: Jasper in studio op zijn knieën voor Sofia na hervonden liefdesgeluk

Een waar sprookje in All You Need is Love vanavond, waar Jasper zijn grote liefde Sofia ten overstaan van het publiek in de studio ten huwelijk vroeg. En ze zei ja. De weg die de twee geliefden af hebben moeten leggen voor deze verloving tot stand kwam, was er een van pieken en dalen. Als laatste strohalm had Jasper daarom Robert ten Brink ingeschakeld om cupido een handje te helpen.

De All You Need Is Love-caravan leidde Robert ten Brink vanavond naar Breda. De 38-jarige Jasper had zijn hulp ingeroepen omdat zijn relatie met de eveneens 38-jarige Sofia, ondanks hun diepe liefde voor elkaar, aan een zijden draad was komen te hangen.



,,Onze liefde is sterk, maar er is de afgelopen twee jaar veel gebeurd”, stak Jasper van wal. ,,We kennen elkaar eigenlijk al heel lang. Veertien jaar geleden werkte ik bij een bedrijf in Oosterhout en daar zag ik haar op de afdeling planning. We hadden nog geen woord met elkaar gewisseld of ik had al meteen een gevoel bij haar. We hadden alleen allebei een relatie, dus dan spreek je dat niet uit.”

Barrières

Daar kwam in 2018 verandering in. Jasper zag haar op Tweede Kerstdag op Tinder voorbij komen. ,,We zijn in gesprek geraakt. Toen heb ik gezegd dat ik vroeger verliefd op haar was. Zij zei dat dit andersom ook zo was.” Eindelijk hadden de twee elkaar dus gevonden. Het prille liefdesgeluk werd door omstandigheden echter al snel ruw verstoord. Jasper: ,,De afgelopen twee jaar samen hadden we allebei een scheiding af te wikkelen, we hadden ook allebei kinderen uit een eerder huwelijk, de verbouwing van een huis waar we met de drie kinderen zouden gaan wonen kwam erbij... Toen overleed mijn moeder begin vorig jaar en Sofia kreeg te horen dat haar broer ernstig ziek was, die overleed in juli. Corona kwam erbij, thuiswerken. Er was veel stress.”

Quote In het begin heb ik gezegd ernaar uit te kijken met haar een rollatorra­ce in het bejaarden­huis te doen. Dat wil ik graag halen Jasper

Dat dreef het stel uit elkaar. Sofia had ruimte nodig waar Jasper meteen in de oplosmodus schoot. Hij is van mening dat zij alle barrières sámen moeten beslechten in plaats van afzonderlijk van elkaar, zo vertelde hij aan Robert. ,,Ik wil graag oud met haar worden. In het begin heb al eens gezegd ernaar uit te kijken met haar een rollatorrace in het bejaardenhuis te doen. Dat wil ik graag halen.”

Benauwd

Met die boodschap toog de presentator naar Sofia. Die was niet echt verrast dat Jasper het RTL 4-programma had ingeschakeld als ultieme poging hun relatie te redden. ,,Hij zou er echt alles aan doen”, aldus Sofia tegen Robert in de caravan na het bekijken van Jaspers videoboodschap, waarin hij haar nogmaals uitgebreid de liefde verklaart. ‘Houden van’ was volgens Sofia het probleem ook niet. ,,Dat is er altijd geweest. Maar soms, als de spanningen oplopen, heb ik ruimte nodig waar hij juist alles meteen wil oplossen. Dan krijg ik het benauwd.”



Maar een toekomst zonder Jasper bleek ook voor Sofia geen optie. ,,Ik vind dat we ervoor moeten gaan, als iemand zoveel voor je doet...”, aldus Sofia vlak voor ze de buiten wachtende Jasper eindelijk weer in de armen sluit.

Aanzoek

Om hun nieuwe start kracht bij te zetten, kreeg Jasper van Sofia in de studio de sleutel overhandigd van hun nieuwe huis, tevens ‘de sleutel tot haar hart’, waarop Jasper met zijn huwelijksaanzoek, geknield op de studiovloer, zorgde voor de ultieme bezegeling van hun herwonnen liefdesgeluk. ,,Ik wilde je dit sinds onze eerste nacht samen al vragen”, voegde Jasper daaraan toe. Natuurlijk wilde Sofia met hem trouwen. ,,Stomkop...”, beet ze hem liefdevol toe tussen twee kussen door.

Een prachtig besluit, vond ‘Doctor Love’, waarna hij de champagne liet aanrukken. ,,Om het geheel even af te toppen.”

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: