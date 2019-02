Alle Oscarwinnaars op een rij

Interview Patty: ‘Liefst schoon ik heel het internet op om geen oude foto’s te zien’

7:00 Patty Brard is ‘hot’. Ze zat vorige week achter de desk bij 6 Inside, vloog naar Bangkok voor de opnamen van Expeditie Schoonmoeder en is vanaf deze week te zien als presentatrice van Hotter Than My Daughter.