Alleen vocaal zit er sleet op Paul McCartney

Een heel album is er dus nog niet, daarvoor moeten fans tot september wachten. Wel zijn daar als voorproefje de nummers Come on to me en I don't know. McCartney blijkt z'n gave om pakkende melodieën te componeren nog niet kwijt. Zeker Come on to me blijkt na slechts enkele keren luisteren een oorwurm.

De onderliggende, vier akkoorden tellende gitaarriff is AC/DC-achtig, waar de rockende Macca een zeer aanstekelijk pianoritme aan toevoegt. Elementen van Wings (blazers) en de Beatles (sitar) complementeren het nummer, dat vorige week al uitlekte toen McCartney het in een Liverpoolse pub tijdens een verrassingsoptreden speelde.

Piep

I don't know is een contemplatieve pianoballade, met de kenmerkende akkoordwisselingen en basspel waar McCartney patent op heeft. Ik zie kraaien voor het raam, honden voor de deur. Ik denk dat ik het niet meer aan kan, wat doe ik verkeerd?, zingt hij melancholisch. Het nummer heeft iets weg van I want to come home, de thema-song die hij schreef voor de Robert de Niro-film Everybody's Fine uit 2009.

Mag alles muzikaal veelbelovend klinken, vocaal is duidelijk merkbaar dat de jaren gaan tellen. Zoals Pinkpop-gangers in 2016 al konden horen, zit de sleet op McCartney's gouden stem van weleer. Het piept en kraakt soms.

De songs komen op zijn nieuwe zeventiende studioalbum, dat de naam Egypt Station draagt. Volgens McCartney is het album - de naam komt van een van zijn eigen schilderijen - als een treinreis. ,,Egypt Station begint op het treinstation met het eerste lied. Elk lied is daarna als een volgend station."