Allereerste Emmy Award voor Eddie Murphy: ‘Nog steeds op roze wolk’

Eddie Murphy kan voor de eerste keer in zijn carrière een Primetime Emmy Award op zijn schoorsteenmantel zetten. De acteur en komiek, die wel vaker werd genomineerd, won gisteravond de prijs voor beste gastacteur in een komedieserie.

Murphy kreeg de prestigieuze televisieprijs voor de presentatie van het satirische programma Saturday Night Live in december. ,,Bedankt dat jullie me een Emmy hebben gegeven. Ik heb geen Emmy”, reageerde de komiek, die zijn carrière begon bij de beroemde sketchshow en vorig jaar na 35 jaar eenmalig terugkeerde.

De acteur denkt nog steeds met veel plezier terug aan zijn comeback, zei hij zaterdag in zijn dankwoord vanuit huis. ,,Ik wil de cast, schrijvers en crew van SNL bedanken. Het was heel, heel bijzonder om terug te keren en te zien hoe dat uitpakte in de show. Ik zit nog steeds op een roze wolk.”

Murphy werd twee keer eerder genomineerd voor zijn rol in Saturday Night Live: in 1983 en 1984. In 1999 maakte hij kans op de Emmy Award voor animatieserie The PJs.

De afgelopen week werden Emmy Awards in de kleinere categorieën uitgereikt. De belangrijkste beeldjes volgen zondagavond.

Emmy Awards in aangepaste vorm

De 72e uitreiking van de Primetime Emmy Awards ziet er dit jaar anders uit dan normaal. Vanwege de coronacrisis is er geen publiek en rode loper en zullen de winnaars de prestigieuze televisieprijzen vanavond vanuit huis of andere locaties in ontvangst nemen.

Jimmy Kimmel presenteert de uitreiking live vanuit het Staples Center in Los Angeles en schakelt met de sterren. Van een ‘veredelde Zoom-vergadering’ is volgens de productie geen sprake. ,,De show zal zo veel mogelijk live zijn, vanaf verschillende locaties. Dat kan dus ook bij genomineerden thuis voor de deur zijn of in de tuin, wat leuke momenten kan opleveren. Iemand kan een award aannemen in een pyjama of in een galajurk, het is maar net waar je je prettig bij voelt. Dit kan weleens de leukste versie van de Emmy’s ooit worden”, zei Ian Stewart, die voor de derde keer op rij verantwoordelijk is voor de productie, eerder.

Van programma’s als Zoom, Facetime en Skype wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt tijdens de uitreiking. ,,Desnoods laten we een familielid iets filmen, mocht een genomineerde in het buitenland wonen of verblijven. Dan zorgen wij ervoor dat ze de juiste apparatuur hebben om goed beeld aan te leveren.”

De HBO-miniserie Watchmen is zondag met 26 nominaties de grootste kanshebber. Het is niet de enige serie die flink in de prijzen zou kunnen vallen. Zo zijn onder meer The Marvelous Mrs. Maisel (20), Ozark (18), Succession (18) en The Mandalorian (15) grote kanshebbers.

