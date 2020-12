Alles over De Seksscène: ‘Terugzien van de beelden voelde als aanranding, ik waande me veilig’

Johnny Depp zoekt het hogerop na verlies tabloid­zaak

9 december Johnny Depp stapt naar het hof van beroep nadat hij ongelijk had gekregen in een geruchtmakende tabloidzaak. In 2018 werd de acteur door The Sun ‘vrouwenmishandelaar’ genoemd, omdat hij zijn ex-vrouw Amber Heard mishandelde. Depp is boos om die bewoording.