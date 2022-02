Als iemand bewijst dat duurzame mode meer is dan geitenwollen sokken, is het de koningin wel

Glennis Grace weer op vrije voeten na drie dagen in cel, blijft verdachte

Glennis Grace is na drie dagen overnachten in de cel weer op vrije voeten. De zangeres en haar 15-jarige zoon werden zaterdagavond aangehouden na een gevecht in een Jumbo-supermarkt aan de Westerstraat in Amsterdam. Ze blijft nog wel verdachte.

16 februari